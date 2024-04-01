Екс-чиновник заробив майже 1 млн грн в обласній раді

Підозрюваний у вимаганні та одержані хабара колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко подав декларацію про доходи за 2023 рік. Документ на сайті НАЗК з’явилися увечері 31 березня. Згідно з ним, Михайло Головко та члени його сім’ї за 2023 рік продали рухоме і нерухоме майно на суму 6 653 936 грн.

Згідно з декларацією у сім’ї Головків залишилося два об’єкти нерухомості. В декларації за 2022 рік їх було зазначено п’ять. Це квартира в Тернополі загальною площею 64 м2, яка належить Михайлу Головку. Ще одну квартиру в Тернополі площею 72 м2, якою раніше володіла Мар’яна Головко, переписали на старшого сина Гордія. Решту об’єктів нерухомості Головки продали. Це земельна ділянка площею 700 м2 в Тернополі, яку дружина Головка придбала в 2022 році. Також продали нежитлове приміщення площею 445 м2 в селі Новики Збаразької громади і частку в станції технічного обслуговування в Тернополі, які теж належали Мар’яні Головко. Хоча в декларації зазначено, що Головки продали три об’єкти нерухомості, однак кошти вони отримали від п’ятьох угод про продаж. Загалом від громадян Андрія Шила, Андрія Солтиса, Олександра Бойка Головки отримали понад 5 млн грн.

Михайло і Мар’яна Головки в 2023 році продали також і два автомобілі марки Honda Pilot. Одне авто продали за 1 млн грн, а інше – за 600 тис. грн. В декларації за 2023 рік Михайло Головко зазначив, що його дружина їздить на Honda Pilot 2018 року випуску, яке вже належить Олександру Воронцову.

Колишній голова облради до звільнення ще встиг заробити 950 785 грн зарплати. Мар’яна Головко отримала 37 800 грн від управління соціальної політики Тернопільської міської ради. Це державна та соціальна матеріальна допомога. Також дружина одержала 100 тис. грн доходу, як самозайнята особа від ТОВ «Центр Інжинірінгу НКЕМЗ».

Готівку в 2023 році колишній начальник обласної ради задекларував в сумі 122 тис. грн, а його дружина – 1 млн грн. Також в декларації зазначено, що Мар’яна Головко позичила громадянину Андрію Козіцькому 3 млн грн.

Нагадаємо, працівники НАБУ і САП 26 червня затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА за вимагання та отримання хабара від підприємця. Посадовці за 1,8 млн грн обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні ремонти доріг і скверів.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід Михайлу Головку, Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. гривень.

26 жовтня 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Михайла Головка, якого підозрюють у хабарництві, з посади голови. За відповідне рішення обранці проголосували одноголосно. Приймалося воно таємним голосуванням.