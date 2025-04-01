Михайла Головка підозрюють у вимаганні й одержані хабара від підприємця

Колишній голова Тернопільської облради Михайло Головко, якого підозрюють у вимаганні та одержані хабара, подав декларацію про доходи за 2024 рік, куди він вніс квартиру матері площею 200 м2 в будинку неподалік тернопільського ставу. Це майно чиновник вписав в щорічну декларацію після обшуків НАБУ і повідомленні про підозру в недостовірному декларуванні нерухомості.

Згідно з декларацією, у сім’ї Головків зазначено чотири об’єкти нерухомості. Це квартира в Тернополі площею 72 м2, якою раніше володіла Мар’яна Головко (її переписали на старшого сина Гордія), два нежитлові приміщення Мар’яни Головко в Тернополі площею понад 46 м2 і 8 м2, а також квартира площею понад 200 м2, яку раніше Головко не вказував в документах. Це житло, яке з 2018 року належить його матері, однак там живе він сам з родиною. Вартість квартири – майже 2 млн грн.

У декларації за 2024 рік Михайло Головко зазначив, що його дружина їздить на Honda Pilot 2018 року випуску, що належить Олександру Воронцову. Михайло Головко користується Mercedes-Benz GLC 220D 2017 року випуску, що Наталі Ковацюк.

Оскільки ще досі тривають суди щодо поновлення Михайла Головка на посаді, Тернопільська облрада виплатила йому майже 600 тис. грн зарплати. Мар’яна Головко отримала майже 27 тис. грн від підприємництва. Управління соціальної політики Тернопільської міської ради виплатило їй близько 25 тис. грн соцпідтримки. Також жінка оформила державну грошову допомогу «Зимова підтримка» по 1000 грн на себе і ще на чотирьох дітей.

Готівку в 2024 році колишній начальник обласної ради задекларував в сумі 400 тис. грн, а його дружина – 2,1 млн грн. Також вона має понад 11 тис. грн на банківських рахунках. Окрім того, Мар’яна Головко взяла позику в розмірі 500 тис. грн в Андрія Шила та 35 тис. доларів в Тетяни Хом’як. Понад 2 млн грн Михайло Головко позичив в Андрія Городницького.

Додамо, що працівники НАБУ і САП 26 червня 2023 року затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА за вимагання та отримання хабара від підприємця. Посадовці за 1,8 млн грн обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні ремонти доріг і скверів.

Вищий антикорупційний суд 28 червня 2023 року обрав запобіжний захід Михайлу Головку, Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. гривень. 26 жовтня 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Михайла Головка, якого підозрюють у хабарництві, з посади голови. За відповідне рішення обранці проголосували одноголосно. Приймалося воно таємним голосуванням.

21 лютого 2024 року Михайло Головко отримав ще одну підозру від НАБУ. Його підозрюють у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн. Зокрема, це стосується квартири площею понад 200 м2, де він проживав разом з сім’єю, і яка розташована в мікрорайоні Тернополя «Новий світ» неподалік міського озера.