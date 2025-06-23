Сам Михайло Головко з журналістами на цю тему відмовився спілкуватися

За колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, якого Вищий антикорупційний суд засудив до 9 років ув’язнення за хабар, 23 червня внесли 15 млн грн застави. Внесення застави дозволить Михайлу Головку залишаться на свободі, поки вирок не набере законної сили та на час розгляду апеляційної скарги в Апеляційній палаті ВАКС. ZAXID.NET ексчиновник зазначив, що наразі не коментує цю справу.

Під час оголошення вироку 18 червня суддя ВАКС також постановив, що Михайло Головко може впродовж 5 днів вийти під заставу 15 млн грн, чим він і скористався, повідомили «Тернополяни». Він залишатиметься на волі, однак носитиме електронний браслет і не має права покидати місце проживання.

ZAXID.NET намагався зв’язатися з Михайлом Головком після оголошення вироку, щоб дізнатися, чи подаватимуть його адвокати апеляційну скаргу. Тоді його телефон був поза зоною досяжності. 23 червня він заявив, що ніяких коментарів пресі з приводу суду та внесення застави надавати не буде.

Нагадаємо, ВАКС засудив Михайла Головка до 9 років в’язниці з конфіскацією усього майна. У червні 2023 року детективи НАБУ затримали Головка за підозрою в отриманні хабаря від місцевого підприємця Олександра Ярмоленка. Також тоді затримали і двох заступників керівника Тернопільської ОВА – Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. Усі вони вимагали 2,4 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг, проведених в 2022 році. Посадовців викрили НАБУ та САП, коли Головко вже отримав частину хабаря.