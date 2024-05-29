Міністр юстиції пояснив, чи можуть ув’язнені жінки мобілізуватися до ЗСУ
Закон дає можливість ув'язненим жінкам долучитися до лав Збройних сил України, однак поки що таких випадків не зафіксовано. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону у середу, 29 травня, пише «РБК-Україна».
За словами урядовця, попиту в українській армії на мобілізацію жінок наразі немає.
«Жінок немає. Знову ж таки, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає», – сказав Малюська
При цьому, за його словами, жінок «справді мало в тюремній системі».
«Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони тяжкі набагато рідше скоюють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають тяжкі покарання, тобто покарання, пов’язані з позбавленням волі», – додав міністр.
Малюська розповів, станом на сьогодні 4,5 тис. увʼязнених подали заяви на проходження військової служби. З них 4 тис. пройшли ВЛК і є придатними.
Також він уточнив, що до лав ЗСУ приєдналися вже 650 людей з місць відбування покарань.
Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє мобілізацію засуджених для участі у війні з Росією. Наразі в Україні вже понад 600 ув'язнених вийшли з в'язниць та приєдналися до Збройних сил у рамках мобілізації. Повідомлялося, що українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах.