Закон дає можливість ув'язненим жінкам долучитися до лав Збройних сил України, однак поки що таких випадків не зафіксовано. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону у середу, 29 травня, пише «РБК-Україна».

За словами урядовця, попиту в українській армії на мобілізацію жінок наразі немає.

«Жінок немає. Знову ж таки, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає», – сказав Малюська

При цьому, за його словами, жінок «справді мало в тюремній системі».

«Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони тяжкі набагато рідше скоюють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають тяжкі покарання, тобто покарання, пов’язані з позбавленням волі», – додав міністр.

Малюська розповів, станом на сьогодні 4,5 тис. увʼязнених подали заяви на проходження військової служби. З них 4 тис. пройшли ВЛК і є придатними.

Також він уточнив, що до лав ЗСУ приєдналися вже 650 людей з місць відбування покарань.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє мобілізацію засуджених для участі у війні з Росією. Наразі в Україні вже понад 600 ув'язнених вийшли з в'язниць та приєдналися до Збройних сил у рамках мобілізації. Повідомлялося, що українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах.