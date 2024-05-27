Добровільно мобілізовані до лав Збройних сил України українські засуджені служитимуть у штурмових підрозділах. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону у понеділок, 25 травня, пише «РБК-Україна».

«Станом наразі це будуть штурмові підрозділи (мова про мобілізацію засуджених – ред.). Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями», – зазначив Малюська.

Міністр розповів, що наразі засуджені, яких мобілізували, не беруть участь у бойових діях, а вони проходять підготовку. Міністр також припустив, що у майбутньому засуджених можуть долучати до звичайних військових підрозділів.

Як інформував ZAXID.NET, 8 травня Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє мобілізацію засуджених. На час дії мобілізації та воєнного стану цей закон дозволяє увʼязненим виходити на волю за умовно-достроковим звільненням для проходження військової служби за контрактом.

Засуджені можуть вступити до лав ЗСУ лише за власним бажанням та за рішенням суду. Вони зможуть написати заяву у своїй пенітенціарній установі, пройти там медогляд і лише потім потрапити до центру комплектування. Мобілізовувати будуть виключно тих в‘язнів, які мають достатній рівень фізичної підготовки і є психічно здоровими.