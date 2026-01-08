У Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки призначили службову перевірку щодо поведінки працівника, який брав участь в мобілізації тернополян. У відео, яке поширили в телеграм-каналі «Реальний Тернопіль» близько 21:00 7 січня, видно, що військовий лаявся і бвдарив чоловіка у салоні мікроавтобуса.

На сторінці Тернопільського ТЦК та СП у фейсбуці зазначили, що вже призначили службову перевірку через конфлікт між військовослужбовцем та цивільним.

«Мережею інтернет шириться відео, де зафіксовано конфлікт за участю військовослужбовця одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області та особи в цивільному, який перебував на задньому сидінні транспортного засобу. Конфлікт супроводжувався нецензурною лайкою, погрозами застосування фізичної сили з боку військовослужбовця по відношенню до особи в цивільному», – додали в пресслужбі обласного ТЦК та СП.

Наразі в рамках службового розслідування працівники військкомату опитують очевидців події.

«Керівництво обласного ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг. Водночас наголошує, що остаточну правову оцінку нададуть уповноважені органи», – повідомили в Тернопільському обласному ТЦК та СП.