Депутат особисто віз чоловіка до кордону

На Буковині поліцейські викрили депутата однієї із сільських рад, який сприяв незаконному виїзду військовозобов’язаного до ЄС. Він особисто віз чоловіка до кордону. Протиправні дії депутата викрили слідчі спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань та прикордонниками.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до незаконної схеми переправлення чоловіків мобілізаційного віку за кордон причетний 37-річний житель Чернівецького району. Він є депутатом однієї з сільрад області, повідомили в поліції Буковини у понеділок, 18 травня.



На пропозицію підозрюваного погодився 43-річний військовозобов’язаний з Тернопільщини. Депутат поїхав за ним у сусідню область на своєму автомобілі та привіз його до Чернівців. В обласному центрі він розповів клієнту, як поводитися і що говорити, коли його помітять прикордонники. Після інструктажу щодо перетину кордону депутат повіз тернополянина до місця призначення.



Вартість таких послуг коливалася від 10 до 11 тис. доларів. Гроші житель Тернопільщини мав сплатити після успішного перетину кордону. Під час супроводу правоохоронці затримали військовозобов’язаного і депутата.



Слідчі поліції повідомили депутату про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності інших осіб до організації нелегальних виїздів. За скоєнне депатату загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, а також конфіскація майна.