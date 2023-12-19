Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції

У вівторок, 19 грудня, під час підсумкової прес-конференції Володимир Зеленський прокоментував можливу перемогу Дональда Трампа на виборах президента у США. За словами президента України, Дональд Трамп матиме іншу політику.

Володимир Зеленський зауважив, що не впевнений, що може змінитися політика всієї країни щодо України, але українці мають «тверезо дивитися на те, що лідер має вплив».

«Будь-який лідер має вплив на своє суспільство. Особливо після того, як його тільки що обрали. Тому що більшість країни сказала “Так”... Якщо політика наступного президента буде іншою до України, більш холодною або пріоритет буде на внутрішній політиці, більш економною, то, я думаю, ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Голова держави спрогнозував, що позиція США після обрання нового президента наступного року може вплинути на політику інших країн стосовно України.

«Якщо одна потужна деталь випадає, то механізм починає сипатись. Якщо ми дамо можливість випасти з платформи допомоги лідерам цієї допомоги, – Сполученим Штатам Америки, – це точно буде мати непозитивний вплив на допомогу з Європи», – зауважив Володимир Зеленський.

До слова, 9 грудня 2023 року видання The New York Times повідомило, що Європейські союзники США побоюються, що у разі другої перемоги на президентських виборах Дональда Трампа Сполучені Штати можуть вийти з НАТО. Зазначається, що обіймаючт посаду президента, Трамп неодноразово погрожував виходом США з Альянсу.

Як інформував ZAXID.NET у понеділок, 18 грудня, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати Америки планують надати ще один пакет фінансової допомоги для України. Він може стати останнім пакетом допомоги, якщо Конгрес не схвалить виділення нової допомоги до Нового року.