Сполучені Штати Америки планують надати ще один пакет фінансової допомоги для України. Він може стати останнім пакетом допомоги, якщо Конгрес не схвалить виділення нової допомоги до Нового року, повідомив у понеділок, 18 грудня, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

Коли саме пакет допомоги планують виділити Україні, не уточнюється, проте це відбудеться у грудні. За словами Джона Кірбі, коли цей пакет нададуть Україні, Білий дім не матиме повноважень для продовження підтримки.

«Коли це буде зроблено, ми більше не матимемо повноважень на поповнення запасів», – пояснив координатор Ради нацбезпеки.

За словами контролера міністерства оборони США Майкла Мак’Корда, наразі Пентагон витрачає останні 1,07 млрд доларів на придбання нової зброї та обладнання. Озброєння замінить те, що вже виділили зі складів Пентагону Україні.

Нагадаємо, 14 грудня Сенат США оголосив про продовження переговорів про допомогу Україні. Для цього сенатори продовжили роботу та відклали урядові канікули на тиждень.

Обговорення стосуватиметься запиту, який 20 жовтня подав президент США Джо Байден до Конгресу. Документ передбачає кошти в розмірі 106 млрд доларів, переважну частину яких відправлять на підтримку України, Ізраїлю і Тайваню. Тільки для підтримки Києва там передбачено 61 млрд доларів.