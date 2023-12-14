Кошти для України є окремими від законопроекту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів

Сенат США схвалив оборонний бюджет країни на 2024 рік. Він становить 886 млрд доларів та містить кошти на підтримку України та Ізраїлю. Про це повідомила у середу, 13 грудня, The New York Times.

Закон про оборонний бюджет передбачає кошти для підтримки України та Ізраїлю. Водночас ці кошти є окремими від законопроекту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів.

За даними USA Today, оборонний бюджет США передбачає 300 млн на Ініціативу безпекової підтримки України у 2024 фінансовому році та продовження дії ініціативи до 2027 року. За законопроект мають проголосувати представники Конгресу у четвер, 14 грудня, в останній день роботи Палати представників перед різдвяними канікулами.

Оборонний бюджет США у 886 млрд доларів став рекордним за обсягом. Порівняно з минулим роком, законопроект дозволяє виділити на 3% більше коштів.

Зазначимо, нещодавно обраний від республіканців спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав заклик лідера демократів у Сенаті щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США. Демократи закликали продовжити роботу Конгресу для ухвалення додаткового фінансування у 111 млрд Україні, Ізраїлю, та без розгляду питання американського кордону, повідомив у середу, 13 грудня, «Укрінформ».

Білий дім відреагував на відмову республіканця, назвавши це рішення відмовою від життєво важливих для національної безпеки США кроків. На думку речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, відтягування голосувань заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі.

Зазначимо, традиційно, 14 грудня, Палати представників Конгресу США йдуть в урядові канікули, пов’язані зі святкуванням Різдва та Нового року. Натомість низка представників від демократів та республіканців наголошували, що готові продовжити роботу задля фінансування України та дещо перенести канікули.

Нагадаємо, 12 грудня Джо Байден зустрівся із Володимиром Зеленським у Білому Домі та оголосив про виділення пакета військової допомоги Україні. Відповідна передача відбудеться коштом списаного майна міністерства оборони США. Крім того, президент США наголосив на необхідності схвалення Конгресом США додаткового фінансування для України. Якщо цього не станеться, наголосив Байден, для Владіміра Путіна це стане «різдвяним подарунком».