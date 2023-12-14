Сенат США відклав «канікули», аби ще раз проголосувати за законопроект з допомогою Україні

Лідер демократів в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат працюватиме ще тиждень і відкладе канікули, щоб домовитись по допомозі Україні. Про це ввечері у четвер, 14 грудня, повідомляє «Голос Америки».

Він зазначив, що переговори щодо кордону з республіканцями просуваються достатньо швидко, щоб залишити палату працювати і не йти на канікули. Сенат буде працювати наступного тижня, щоб спробувати укласти угоду щодо надання допомоги Україні і компроміс щодо міграційної політики.

Зауважимо, що у четвер вдень сенатори продовжили переговори щодо додаткового запиту Білого дому на суму 106 млрд доларів на національну безпеку, який включає 60 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги Україні.

Сенатори-республіканці висунули власну пропозицію щодо фінансування охорони кордону та змін до імміграційного законодавства США в обмін на їхні голоси за дозвіл на новий раунд допомоги Україні.

Ймовірно, це не змінить наявного рішення, Палата представників піде на канікули сьогодні, але якщо в Сенаті буде досягнено угоди, яка матиме потенціал пройти в нижній палаті Конгресу, то її швидко можна буде ухвалити після відновлення роботи.

Як відомо, ще 20 жовтня президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування. Документ передбачає кошти в розмірі 106 млрд доларів, переважну частину яких відправлять на підтримку України, Ізраїлю і Тайваню. Тільки для підтримки Києва там передбачено 61 млрд доларів. Байден неодноразово звертався до політиків з проханням не відкладати розгляд документа. Він зазначав, що допомогти Україні зараз – в національних інтересах США, оскільки на Україні Путін не зупиниться. Тоді, за словами американського президента, солдатам США доведеться воювати з російськими військами.

Республіканці відмовилися схвалити фінансування України без додаткових заходів, спрямованих на зменшення кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США. Це призвело до складних переговорів між Білим домом і Конгресом, у яких поєдналися не пов'язані між собою питання.