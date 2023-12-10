Європейські союзники США побоюються, що у разі другої перемоги на президентських виборах Дональда Трампа Сполучені Штати можуть вийти з НАТО. Про це 9 грудня пише The New York Times із посиланням на нинішніх і колишніх європейських дипломатів.

Зазначається, що займаючи посаду президента, Трамп неодноразово погрожував виходом США з Альянсу.

Зараз Трамп дуже мало говорить про свої наміри щодо НАТО. На сайті його передвиборчої кампанії міститься лише одне загадкове речення: «Ми повинні завершити процес, розпочатий за моєї адміністрації, фундаментальної переоцінки мети і місії НАТО». Ця розпливчаста фраза породила невпевненість і занепокоєння серед європейських союзників, пише видання.

Європейські посли та представники аналітичних центрів звертаються до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри. За словами двох джерел, щонайменше один посол, Мікко Хаутала з Фінляндії, зв'язався безпосередньо з Трампом і намагався переконати його в цінності його країни для НАТО як нового члена.

В інтерв'ю за останні кілька місяців понад півдюжини нинішніх і колишніх європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності через побоювання помсти з боку Трампа в разі його перемоги, заявили, що серед послів у США і в урядах їхніх країн зростає занепокоєння тим, що повернення Трампа може означати не лише відмову від України, а й ширший відступ Америки з континенту і розвал НАТО.

«У Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО. Це було б величезною стратегічною й історичною помилкою з боку нашої нації», – зазначив Джеймс Ставрідіс, який був головнокомандувачем збройними силами США в Європі та об'єднаними збройними силами НАТО в Європі з 2009 по 2013 рік.

На прохання The New York Times пояснити, що він має на увазі під «фундаментальною переоцінкою» місії і цілей НАТО, Трамп надіслав плутану заяву, яка не містила чіткої відповіді, але висловлювала скептицизм щодо альянсу.

«Обов'язком кожного президента США є забезпечення того, щоб американські альянси служили для захисту американського народу, а не бездумно ставили під загрозу американську кров і багатства. Моїм найвищим пріоритетом завжди був і залишатиметься "Америка понад усе" – захист нашої власної країни, наших власних кордонів, наших власних цінностей і нашого власного народу, включаючи робочі місця і добробут», – йдеться в його заяві.

Деякі прихильники Трампа, які виступають за НАТО, стверджують, що екс-президент блефує. Вони кажуть, що він просто намагається чинити більший тиск на європейців, щоб ті витрачали більше коштів на власну оборону.

«Він не збирається цього робити (виходити з НАТО – ред.). Але що він зробить, так це змусить людей платити більше, і я думаю, що це буде приємною новиною для багатьох людей», – сказав сенатор Ліндсі Грем, республіканець з Південної Кароліни і прихильник Трампа. Роберт О'Брайен, який був останнім радником Трампа з питань національної безпеки, підтримав цю думку.

Але Джон Болтон, який обіймав посаду радника з національної безпеки з 2018 по 2019 рік, написав у своїх мемуарах, що Трампа доводилося неодноразово відмовляти від виходу з НАТО. В одному з інтерв'ю Болтон сказав: «У мене немає жодних сумнівів, що під час другого терміну Трамп виведе Сполучені Штати з НАТО».

З юридичної точки зору, питання про те, чи може Трамп в односторонньому порядку вивести Сполучені Штати з НАТО, швидше за все, буде оскаржене, пише NYT. Конституція вимагає згоди Сенату на ратифікацію договору, але не передбачає процедури його анулювання.

Водночас європейські дипломати побоюються, що навіть якщо Трамп номінально збереже Сполучені Штати в НАТО, він може настільки підірвати довіру до надійності США у виконанні положень про колективну оборону, що їхня цінність як стримуючого фактора для Росії буде втрачена.