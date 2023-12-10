Трамп випереджає Байдена у президентському рейтингу

Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, екс-президент США Дональд Трамп випереджає нинішнього президента Джо Байдена у політичному рейтингу. Про це свідчить опитування The Wall Street Journal, опубліковане 10 грудня.

На питання «Якби президентські вибори 2024 року відбулися зараз, за кого б ви проголосували?» 37% назвали Трампа, 31% – Байдена, 14% – не визначилися, а інші кандидати набрали 8% або менше. Водночас, якби можна було обирати лише між Трампом і Байденом, 47% проголосували б за Трампа, 43% – за Байдена.

При цьому лише 23% виборців відповіли, що політика Байдена допомогла їм особисто, тоді як 53% зазначили, що політика чинного президента їм зашкодила. І навпаки, 49% виборців сказали, що політика Трампа в час його президентства допомогла їм особисто, а 37% – що вона їм зашкодила. Таким чином, згідно з опитуванням, політичні позиції Байдена є найслабшими за весь час його президентства.

Нагадаємо, за даними The New York Times, європейські союзники США побоюються, що у разі другої перемоги на президентських виборах Дональда Трампа Сполучені Штати можуть вийти з НАТО.