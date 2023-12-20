Трамп став першим кандидатом у президенти, якому заборонили брати участь у виборах

Верховний суд американського штату Колорадо заборонив колишньому президенту США Дональду Трампу, який є фігурантом кількох проваджень, брати участь у президентських виборах у штаті. Політика вилучили зі списків на посаду кандидата у президенти, повідомило у вівторок, 19 грудня, CNN.

Суд постановив, що Дональд Трамп не є прийнятним кандидатом у президенти через провокації у 2021 році. Тоді прихильники Трампа проникли у Капітолій та спробували оскаржити результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.

Відповідно до американської Конституції, претендент брав участь у «заколоті або повстанні», що не допускає його до передвиборчих перегонів. Наразі це обмеження стосується тільки республіканських праймеріз у штаті Колорадо, проте, імовірно, рішення суду суттєво вплине на перебіг загальних виборів для Трампа.

Водночас ухвалення рішення відклали до січня, аби він встиг подати апеляцію.

Команда Дональда Трампа заявила, що таке рішення колорадського суду є помилковим та недемократичним. За словами колег республіканця, рішення суду оскаржуватимуть у Верховному суді США.

Зазначимо, рішення суду зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, право якого на головування у Білому домі не визнали. Закон Конституції США, який стосується статусу кандидатів у президенти, забороняє посадовцям займати офіційні пости, якщо вони брали участі у заколоті чи повстанні.