Наразі Конгрес очікує підписання положення Джо Байденом

Конгрес США заборонив будь-якому президенту країни виводити США з НАТО в одноосібному порядку. Щоб здійснити вихід з НАТО, буде необхідне схвалення Сенату або Палати представників, повідомило The Hill у четвер, 14 грудня.

Положення увійде до щорічного закону про санкціонування національної оборони та підкреслить відданість Альянсу.

Зазначається, що відповідне рішення Конгрес уклав на тлі зростання популярності кандидата у президенти та колишнього президента-республіканця Дональда Трампа. Трамп ще за своєї каденції активно критикував НАТО та у своїй нинішній передвиборчій кампанії озвучує неоднозначні заяви щодо Альянсу.

«НАТО зберіг силу у відповідь на війну Путіна в Україні та зростання викликів у всьому світі. Законодавство підтверджує підтримку США цього важливого альянсу, який є основою нашої національної безпеки. Це також надсилає серйозний сигнал авторитарним режимам у всьому світі про те, що вільний світ залишається єдиним», – заявив сенатор від демократів Там Кейн, якій ініціював закон спільно з республіканцем Марко Рубіо.

Наразі очікується, що положення підпише президент США Джо Байден.

Нагадаємо, 10 грудня The New York Times із посиланням на нинішніх і колишніх європейських дипломатів повідомило, що у разі другої перемоги на президентських виборах Дональда Трампа США можуть вийти з НАТО. Зараз Трамп дуже мало говорить про свої наміри щодо НАТО. На сайті його передвиборчої кампанії міститься лише одне загадкове речення: «Ми повинні завершити процес, розпочатий за моєї адміністрації, фундаментальної переоцінки мети і місії НАТО».