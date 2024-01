Губернатор штату Флорида у США Рон Десантіс, який виступає за республіканську партію, оголосив про припинення передвиборчої кампанії кандидата у президенти. Політик більше не претендуватиме на президентство в США та підтримає Дональда Трампа, повідомив Рон Десантіс увечері неділі, 21 січня.

Рішення Десантіса відбулося на тлі ключових праймеріз у передвиборчій гонці в Нью-Гемпширі. Там за голоси виборців змагатимуться екс-президент Дональд Трамп та претендентка на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 Ніккі Гейлі. Жінка стане єдиною опоненткою Трампа від Республіканської партії.

«Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату – більше заходів, більше інтерв'ю – я б зробив це, але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо ми не маємо чіткого шляху до перемоги. Відповідно, сьогодні я призупиняю свою кампанію», – повідомив Десантіс.

