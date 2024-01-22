Вихід політика із передвиборчих перегонів у Нью-Гемпширі означає суттєву перевагу там Дональда Трампа

Губернатор штату Флорида у США Рон Десантіс, який виступає за республіканську партію, оголосив про припинення передвиборчої кампанії кандидата у президенти. Політик більше не претендуватиме на президентство в США та підтримає Дональда Трампа, повідомив Рон Десантіс увечері неділі, 21 січня.

Рішення Десантіса відбулося на тлі ключових праймеріз у передвиборчій гонці в Нью-Гемпширі. Там за голоси виборців змагатимуться екс-президент Дональд Трамп та претендентка на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 Ніккі Гейлі. Жінка стане єдиною опоненткою Трампа від Республіканської партії.

«Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату – більше заходів, більше інтерв'ю – я б зробив це, але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо ми не маємо чіткого шляху до перемоги. Відповідно, сьогодні я призупиняю свою кампанію», – повідомив Десантіс.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

Сам Дональд Трамп, який раніше неодноразово критикував Десантіса, привітав його рішення та заявив, що з нетерпінням чекає спільної роботи, щоб перемогти президента Джо Байдена, імовірного кандидата від демократів.

Відповідно до опитувань, Трамп має двозначну перевагу над Ніккі Гейлі в Нью-Гемпширі, і його кампанія сподівається, що друга перемога поспіль зробить його висунення майже неминучим.

Нагадаємо, 20 грудня 2023 року суд позбавив Дональда Трампа брати участь у президентських виборах у штаті Колорадо. Суд постановив, що Дональд Трамп не є прийнятним кандидатом у президенти через провокації у 2021 році. Тоді прихильники Трампа проникли у Капітолій та спробували оскаржити результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Також заборонити балотуватися у президенти Трампу планували у штаті Мен, проте наразі розгляд справи призупинений.