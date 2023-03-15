Десантіс оголосив про намір балотуватися на посаду президента США і може скласти конкуренцію Дональду Трампу

Низка представників Республіканської партії США розкритикували заяву губернатора Флориди Рона Десантіса про те, що «захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом для США». Про це пише The New York Times.

Колишня членкиня Палати представників Ліз Чіні заявила, що Десантіс «помиляється і, схоже, забув уроки Рональда Рейгана».

«Це не "суперечка за території". Українці борються за свою свободу. Якщо підкоритися Путіну і відмовитись захищати свободу, безпека Америки погіршиться. Слабкість прококує, а американські посадовці, які підтримують таку слабку поведінку – найкраща зброя для Путіна», – заявила Чіні.

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що категорично незгоден з тим, як Десантіс оцінює значущість для США того, що далі буде з Україною, і виглядає так, що він не розуміє ситуацію.

«Підхід у стилі Невілла Чемберлена до агресії ніколи не закінчується нічим добрим… Путін зараз намагається силою змінити кордони на мапі Європи. Це не "конфлікт за території", це агресивна війна. І якщо казати, що до цього байдуже, це те саме, що сказати, що до воєнних злочинів теж байдуже», – наголосив Грем.

Сенатор Марко Рубіо з Флориди сказав, що не розуміє із заяв однопартійця, що він намагається зробити і яка його мета, а сенатор Том Тілліс наголосив, що на ситуацію потрібно дивитися ширше, ніж як щось, що стосується Росії і України.

У свою чергу, сенатор Майк Раундс сказав, що стурбований заявами Десантіса, але допустив, що його позиція може змінитися, якби він отримав доступ до більших обсягів інформації, у тому числі засекреченої.

Нагадаємо, губернатор Флориди Рон Десантіс, який є одним із можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії, заявив, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом США.

Хоча Десантіс визнав, що «метою має бути мир», він попередив, що надсилання військ або сучасної зброї, як-от винищувачі F-16 і ракети великої дальності, «ризикує втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої фази війни між двома найбільшими ядерними державами світу».

Раніше Десантіс оголосив про намір балотуватися на посаду президента США, чим може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.