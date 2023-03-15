Група сенаторів від обох партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну. Про це йдеться у листі восьми сенаторів до міністра оборони Ллойда Остіна, пише Politico.

За словами сенаторів, війна між Росією та Україною зараз перебуває на критичному етапі, а винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу.

«Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України, на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16. Це була б значна допомога, яка могла б змінити правила гри на полі бою», – написали сенатори.

Сенатори звернулися до Остіна з проханням до кінця тижня надати їм оцінку різних факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні. Серед запитань, які поставили законодавці, – наскільки високо українські посадовці оцінюють винищувачі, коли роблять запити на зброю, і звідки можуть бути отримані винищувачі F-16 у разі схвалення – з нових виробництв або з наявних запасів. Вони також поцікавилися оцінкою військових щодо впливу F-16 на конфлікт і того, як швидко українські пілоти зможуть навчитися керувати винищувачами.

Організатором листа виступив сенатор Марк Келлі. Під листом також підписалися демократи Теммі Дакворт з Іллінойсу, Тім Кейн з Вірджинії, Мартін Генріх з Нью-Мексико і Джекі Розен з Невади, а також республіканці Ліза Мурковскі з Аляски, Томмі Тубервіль з Алабами і Тед Бадд з Північної Кароліни.

Двопартійні зусилля, спрямовані на те, щоб переконати адміністрацію Байдена відправити F-16 або посприяти іншим країнам відправити їх в Україну, були підкріплені такими оцінками, як оцінка генерала Крістофера Каволі, головнокомандувача збройних сил США і НАТО в Європі. Минулого місяця на Мюнхенській конференції з питань безпеки Каволі заявив законодавцям за зачиненими дверима, що надання сучасної зброї, в тому числі винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність України.