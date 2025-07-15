У вівторок, 15 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Рух без бар'єрів. Як у Львові облаштовують перший безбар’єрний маршрут протяжністю майже 15 км. Мешканцям Сихова відновлюють гаряче водопостачання. На проспекті Червоної Калини, біля будинків 46-50, замінили зношену теплотрасу. Проєкту «Жіноче коло» – рік. Це спільнота з підтримки дружин, партнерок, матерів та сестер захисників. «Незламний» ветеран без рук і ніг водить авто. 40-річний львів'янин Микола Шот внаслідок мінометного обстрілу втратив обидві руки та ноги.

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