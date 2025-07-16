Пацієт з командою лікарів, які врятували його життя

Трансплантологи лікарні св. Пантнлеймона Першого ТМО Львова провели унікальну операцію 20-річному мешканцю Яворова, що на Львівщині, аби врятувати йому життя. Впродовж трьох діб вони двічі пересадили йому донорське серце. Власне серце пацієнта вийшло з ладу, а перший донорський орган – відмовив.

20-річний Віталій Дац із Яворова від народження мав ваду серця, однак про неї не знав. Поштовх до її розвитку дало вірусне захворювання, яке він переніс півроку тому. Хлопець тоді був у Польщі, і як тільки йому стало погано, повернувся додому, повідомили у лікарні.

«Спеціалісти однієї з львівських клінік діагностували у нього дилатаційну кардіоміопатію. Це захворювання, при якому серце втрачає пружність, роздувається як куля і вже не може перекачувати кров. Фракція викиду при нормі 50-70% – 15%. Це критично мало. Єдиний вихід – трансплантація. У нього ще й розвинулася аритмія і юнаку імплантували кардіовертер-дефібрилятор. Через три місяці він почав бити хлопця струмом, а фракція знизилася до 10%», – кажуть у лікарні.

Пацієнт попри слабкість почувається добре, а його нове серце працює стабільно.

До лікарні св.Пантелеймона Віталія доправили реанімобілем у критичному стані. Його серце фактично перестало працювати, а дефібрилятор постійно подавав електричний розряд. Лише за одну ніч пацієнт отримав понад 20 ударів струмом, кожен – по 800 вольт. Двічі дісталося навіть кардіохірургу Роману Домашичу, який забирав пристрій з грудей пацієнта.

Спеціалісти лікарні відразу внесли Віталія в лист очікування на пересадку серця і підключили пацієнта до ЕКМО – апарата, що замінює роботу серця і легень.

Донорське серце з'явилося за тиждень. Утім, виявилося недостатньо здорове. Та оскільки стан Віталія був критичним і без операції він би помер, трансплантологам довелося ризикувати. Серце спершу запрацювало, а через годину зупинилося. Кардіохірурги знову підключили пацієнта до ЕКМО і повторно внесли до листа очікування.

«Попри мінімальні шанси отримати донорський орган, доля подарувала йому одразу дві такі можливості – з різницею лише у 52 години. Через 2 доби знову з’явився донор і Віталію пересадили нове серце. Повторна ретрансплантація пройшла успішно. Майже місяць наші спеціалісти боролися за життя Віталія. Цей молодий хлопець – наша велика гордість і приклад злагодженої роботи всієї команди», — каже керівник Центру серця та судин лікарні Роман Домашич.

Минуло вже три тижні після трансплантації. Віталій попри слабкість почувається добре, а його нове серце працює стабільно. Попереду на хлопця чекає реабілітація та регулярні контрольні обстеження. Його найбільша мрія –якнайшвидше відновитися і повернутися до занять у спортзалі.