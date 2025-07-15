Мисливський сезон відкрили, щоб запобігти зростанню кількості хижих тварин

Рада оборони Закарпатської області дозволила полювання під час мисливського сезону 2025-2026 років. Про це 15 липня повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Це необхідний крок, щоб запобігти зростанню кількості хижих тварин та поширенню інфекційних захворювань на території області», – написав Мирослав Білецький у фейсбуці.

Для полювання на території регіону необхідно отримати відповідний дозвіл. Користувачі мисливських угідь повідомлятимуть поліцейським дані мисливців та їх кількість не пізніше як за добу, а також інформуватимуть Чопський та Мукачівський прикордонний загони, якщо йтиметься про перебування у прикордонній смузі.

Кожен мисливець отримуватиме відстрільні картки, де будуть вказані його ініціали, а також термін і місце полювання. Полювати дозволено лише в межах лімітів використання мисливських тварин. Рішення Ради оборони Закарпатської області набуває чинності з 15 липня.

Нагадаємо, Закарпатська ОВА та інші обласні адміністрації в Україні заборонили полювання у 2022 році. За інформацією УТМР, вже за рік після заборони чисельність хижаків, зокрема лисиці, збільшилась на 400%, чисельність вовка досягла майже 3 тис. особин, а інвазивного шакала – понад 1,8 тис. Це призвело до збільшення нападів хижаків на худобу та людей. Кількість випадків сказу збільшилася на 170%, а африканської чуми свиней – у 8 разів.