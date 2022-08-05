На території Закарпатської області повністю заборонили полювання на тварин. Відповідне рішення прийняла рада оборони Закарпаття. Заборона набирає чинності із п'ятниці, 5 серпня, та є обов'язковим до виконання.

Про заборону полювати на території області повідомила прес-служба Закарпатської ОВА ввечері у четвер, 4 серпня. «Із 5 серпня 2022 року на території Закарпаття полювання під забороною. Рішення є обов’язковим для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території області, громадянами», — йдеться у повідомленні.

Причини, чому саме зараз прийняли таке рішення, у повідомленні не уточнюються.

Нагадаємо, 27 травня у Закарпатській області заборонили походи туристичними маршрутами у прикордонній зоні в період воєнного стану. Йдеться про походи гірськими стежками, що пролягають поблизу кордону зі Словаччиною, Польщею та Румунією. Разом із тим обмеження на відвідування лісів на Закарпатті скасували.