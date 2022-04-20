Ліси на звільнених територіях можуть бути замінованими

Жителям України варто дотримуватися заборони на відвідування лісів майже в усіх областях, а особливо на територіях, звільнених від росіян, оскільки на території лісових господарств можуть бути встановлені російськими окупантами міни та боєприпаси, які не розірвалися. Відповідний заклик опублікував у середу, 20 квітня, голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

«Вчора на Київщині двоє наших працівників їхали автомобілем територією лісового фонду до лісництва для завантаження та вивезення лісопродукції. Але під час руху лісовою дорогою вони натрапили на протитанкову міну. ​​Сильний вибух. Водій загинув, друга людина в лікарні», – нагадав він подробиці інциденту в Ірпені Київської області, де 19 квітня підірвався вантажний автомобіль.

«Щодня лісівники ризикують своїм життям. Навіть знаючи кожну лісову стежку, все одно трапляються такі трагедії. Тому звертаюся до всіх! Сьогодні ще дуже небезпечно відвідувати території, які тільки звільнили від орків. Бережіть себе», – додав Болоховець.

За його інформацією, в Україні на початок квітня у зоні бойових дій з російськими окупантами перебували 600 тис. га лісових земель, шість обласних управлінь Держлісагентства, 17 підприємств відомства та 136 лісництв. Найбільших руйнувань від вторгнення російських військ зазнали лісогосподарства Сумської області, оскільки практично всі лісгоспи регіону перебували або в зоні активних бойових дій, або на окупованих територіях.