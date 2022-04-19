На шляху до звільненого від російської окупації Ірпеня під Києвом на міні підірвався вантажний автомобіль, водій загинув. Відео з місця інциденту опублікував ірпінський мер Олександр Маркушин.

На кадрах видно, що наїзд на міну стався переднім лівим колесом: кабіна повністю розвалена вибухом.

За словами мера Ірпеня, нещасний випадок стався у мікрорайоні «Стоянка». Невідомо, чому водій поїхав полем.

«Особу загиблого, звідки він їхав і куди, зараз встановлюємо. Я вас дуже прошу, не поспішайте потрапити в Ірпінь! Є місця, які ще не встигли відпрацювати сапери. Життя – найдорожче. Бережіть себе», – закликав Маркушин.

Нагадаємо, Київщину звільнили від російських нацистів наприкінці березня – на початку квітня. Після відходу російських загарбників, багато об’єктів виявилися замінованими: за інформацією голови поліції Київщини, ворожі війська мінували навіть мікрохвильові печі в будинках.