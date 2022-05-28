Йдеться про туристичні маршрути поблизу кордону зі Словаччиною, Польщею та Румунією

У Закарпатській області заборонили походи туристичними маршрутами у прикордонній зоні в період воєнного стану. Йдеться про походи популярними гірськими стежками, що пролягають поблизу кордону зі Словаччиною, Польщею та Румунією. Разом із тим рада оборони скасувала обмеження на відвідування лісів.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної військової адміністрації, відповідні рішення прийняла рада оборони області у п’ятницю, 27 травня. «Ради оборони області скасувала заборону на в’їзд до лісів Закарпаття транспортних засобів, іншої самохідної техніки (крім транзитних шляхів) та відвідування лісів населенням», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Утім, в області ввели заборону на відвідування туристичних маршрутів, що пролягають поблизу кордону. Таке рішення діє у період воєнного стану.

Наразі заборонено відвідувати такі туристичні маршрути:

Закарпатський туристичний шлях у точках: перехід Убля / Малий Березний – смт Великий Березний – ур. Явірник – с. Сіль – ур. Княгиня – с. Стужиця – с. Загорб – г. Черемха – с. Лубня – г. Плішка – с. Верховина-Бистра – пер. Ужоцький; г. Стіг – г. Межипотоки – г. Піп Іван; Мармароський – пол. Лисича – с. Ділове;

із с. Ділового до г. Піп Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

до водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

до мінерального джерела в урочищі Головач на території Марамороського природоохоронного науково-дослідного відділення;

с. Стужиця – Праліси – Кременець на території Ужанського національного природного парку;

ур. Бистрий – лісовий будинок – Стела на кордоні на території Ужанського національного природного парку;

с. Стужиця – гора Кременець на території Ужанського національного природного парку.

Нагадаємо, заборону на відвідування лісів для цивільних мешканців на Закарпатті ввели у березні 2022 року. Таке рішення прийняла рада оборони області через стрімке зростання кількості пожеж в екосистемах, а також через збільшення випадків загибелі людей внаслідок спалювання сухої трави. Окрім обмежень піших прогулянок у лісі, заборона стосувалася і цивільного транспорту.