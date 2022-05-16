Цивільним мешканцям Хмельниччини дозволили відвідувати ліси, щоправда, лише пішки або на велосипедах. Заїзд до лісових насаджень на іншому транспорті залишається під забороною. Також ОВА забороняє розводити у лісах багаття, щоб уникнути лісових пожеж.

Як повідомляють у департаменті природних ресурсів та екології Хмельницької ОВА, відповідний наказ голова ОВА Сергій Гамалій підписав ще 13 травня. У документі йдеться, що цивільні мають право заходити на територію лісових масивів, але лише пішки чи на велосипедах.

Заїжджати до лісу на автомобілях чи іншому транспорті мають право військові, працівники місцевого самоврядування та лісівники.

Також цивільних мешканців попереджають, що розводити багаття у лісі заборонено. «Через високий ризик пожеж заборонено розпалювати вогнища в лісах. Ризик пожеж пов’язаний зі зростанням середньої добової температури», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що заборону відвідування лісів на Хмельниччині затвердили 21 березня для того, щоб уникнути великої кількості лісових пожеж.