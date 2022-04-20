34 дерева росли у межах заказника, а решта 119 – у межах 15-метрової охоронної зони цього урочища

На території заказника в урочищі «Ступенці» на Хмельниччині Держекоінспекція виявила незаконно вирубані дерева. Загалом йдеться про понад 150 дерев. Як встановила екоінспекція, зловмисники завдали збитків на понад 296 тис. грн. Хто саме зрубав дерева, наразі з'ясовують правоохоронні органи.

Як повідомила прес-служба Держекоінспекції Хмельниччини, на початку квітня до установи звернулось комунальне підприємство Дунаєвецької міськради «Лісовик» з проханням провести позапланову перевірку в урочищі «Ступенці». Це територія заказника місцевого значення. Зазначалось, що тут виявили незаконну вирубку дерев.

«11 квітня спеціалістами інспекції було проведено позапланову перевірку та виявлено незаконну рубку 34 дерев різних порід в межах зоологічної пам’ятки природи місцевого значення «Урочище Ступениці» та 119 дерев в межах охоронної зони (15 метрів) цього урочища», – повідомляє екоінспекція. Загальна сума збитків склала понад 296 тис. грн.

Матеріали справи щодо цього інциденту спеціалісти відправили до Хмельницької обласної прокуратури. Розслідування триває. Наразі невідомо, хто саме незаконно зрубав дерева.