Заборона видана для запобігання лісових пожеж

Мешканцям Львівської області тимчасово заборонили відвідувати ліси і заїжджати на їхню територію транспортом та самохідною технікою. Такий наказ видав голова Львівської ОВА Максим Козицький. Заборона триватиме упродовж воєнного стану.

Як пояснив керівник області, це потрібно для того, щоб не виникали лісові пожежі та для зменшення їхніх наслідків.

Виключення є для працівників лісових господарств, органів місцевого самоврядування, військових та інших силових структур. Також якщо ліс є транзитним шляхом.

«Наголошую, що це вимушені заходи, оскільки Україна перебуває у воєнному стані. І грибами, і ягодами, і квітами, і ароматом хвої – усім зможемо насолодитися сповна. Після нашої перемоги. Уже незабаром», – додав Максим Козицький.

Такі ж заборони є у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Закарпатській областях.

Нагадаємо, на Львівщині через спалювання сухої трави до лікарень доставили девʼятьох людей, троє з них померли. Ще шестеро пацієнтів перебувають у важкому стані.