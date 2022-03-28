Цивільним мешканцям заборонили прогулянки у лісі на Закарпатті

На території Закарпатської області заборонили відвідувати ліс на період воєнного стану. Таке рішення прийняла рада оборони області через стрімке зростання кількості пожеж в екосистемах, а також через збільшення випадків загибелі людей внаслідок спалювання сухої трави.

Як у понеділок, 28 березня, повідомив перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, за місяць на території області вже зафіксовано вісім смертей під час спалювання сухої рослинності. Під час воєнного стану навмисне спалювання сухої трави розцінюють як диверсію, тому порушникам загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

У коментарі ZAXID.NET Мирослав Білецький уточнив, що рішення про заборону відвідування лісу на території Закарпаття стосується усіх мешканців області, окрім військових, лісівників та правоохоронців. «Заборона не стосується представників Збройних сил України, прикордонників, службовців Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, рятувальників, а також деяких інших структур – військових і воєнізованих формувань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також техніки, що використовується для лісогосподарських потреб», – зазначив Мирослав Білецький.

Також він додав, що, окрім обмежень піших прогулянок у лісі, заборона стосується і транспорту: на автомобілях мешканцям області заїжджати на територію лісу також не можна.

Нагадаємо, раніше подібні рішення були прийняті в інших областях на заході України. Зокрема, заборона на прогулянки в лісі для цивільного населення вже діє на Хмельниччині, Рівненщині та на Волині.