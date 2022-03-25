Цивільним мешканцям Волинської області заборонили ходити до лісу. Відвідувати лісові масиви зможуть лише військові, рятувальники та лісівники. Таким чином в області хочуть зменшити кількість лісових пожеж.

Відповідний наказ 23 березня підписав начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Заборона поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо на прикордонні райони Волині.

«Забороняється відвідування населенням лісових масивів (крім осіб, які виконують військові і лісогосподарські функції) та заїзд на територію лісового фонду Волинської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів за винятком тих, що використовуються для військової та лісогосподарської мети», – йдеться у повідомленні.

Відвідувати ліс матимуть право силовики, військові, рятувальники та лісівники. Зазначається, що наказ прийняли для мінімізації кількості лісових пожеж. У документі не зазначено, яке покарання передбачено для тих, хто його порушить.

Нагадаємо, раніше такі накази прийняли дві районні військові адміністрації: Ковельська та Камінь-Каширська. Також аналогічні обмеження діють на території Рівненської та Хмельницької областей.