Концерт у Львові стане частиною насиченого літнього туру

18 липня у Львові відбудеться подія, яку точно не варто пропустити: великий сольний концерт YAKTAK – одного з найяскравіших виконавців нової української сцени. Місце зустрічі – літня сцена !FESTrepublic, початок о 19:30, вхід о 18:00, зазначають організатори VINIL concert agency.

На глядачів чекає не просто виступ, а теплий літній вечір, наповнений музикою, емоціями та особливою атмосферою: концерт просто неба, захід сонця, живе звучання улюблених пісень і тисячі голосів, що зливаються в один.

У програмі – найвідоміші хіти YAKTAK, які вже стали саундтреками для мільйонів слухачів: «Уночі», «Вродлива», «LaLaLa», «Букети», «Ендорфін», «Погляд», «Ми йдемо» та багато інших. Артист обіцяє оновлену програму, ще більше драйву, щирості та енергетики.

«Літо, концерт просто неба, тисячі наших голосів зливаються в один, всі треки до хрипоти, захід сонця і просто шалений взаємообмін енергією. Оновлена програма – це буде не просто концерт, а щось значно більше! Те, що буде у твоїй голові ще довго. Ти мусиш там бути!», – поділився YAKTAK.

Концерт у Львові стане частиною насиченого літнього туру виконавця, що збирає повні майданчики по всій Україні. Це шанс відчути єдність, щастя та музику на повну – у найкращих традиціях літніх концертів, які пам'ятаються назавжди.

Також організатори зазначають VINIL concert agency, що частина коштів з реалізації квитків буде передана на потреби ЗСУ.

Квитки вже у продажі за посиланням.