Росіяни намагалися закріпитися в Міловому, однак захисники повністю знищили їх

Мілове на Харківщині перетворилось на «сіру зону», там більше немає мирних жителів, а від села залишилися лише руїни. Про це у вівторок, 15 липня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєнубов.

Він розповів, що два тижні тому активні дії розпочалися на новій ділянці фронту, перетнувши державний кордон на Харківщині. Мова йде про населений пункт Мілове, на північний схід від Великого Бурлука. Росіяни намагалися закріпитися в селі, однак українські захисники повністю знищили їх. Втім окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця української оборони.

«Ми фіксуємо збільшення «сірої зони», тобто зони бойових дій. Були повідомлення, що російські війська зайшли до цього населеного пункту, однак завдяки нашим Збройним силам їм було нанесено вогневого ураження, вони повністю були знищені і вибиті. Це місце ведення активних бойових дій, як і, на жаль, інші населені пункти на нашій території. Там уже немає людей і залишилися лише руїни», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, 10 липня на Куп’янському напрямку Харківської області прикордонники підрозділу «Фенікс» дроном Mavic захопили у полон двох російських піхотинців та врятували їх від атак колишніх побратимів.