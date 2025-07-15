Ремонт триватиме орієнтовно до середини осені

У середу, 16 липня, у Львові розпочнеться ремонт частини мосту над залізничною колією на вул. Сяйво. Через це перекриють одну смугу руху в напрямку з вул. Сяйво до вул. Городоцької. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на Залізничну районну адміністрацію.

У міськраді зазначили, що на час робіт змін у русі громадського і приватного транспорту не буде, оскільки на мості є по дві смуги руху в кожному напрямку, а перекриють лише одну з них.

Тимчасова схема руху мостом на вул. Сяйво

Тут відремонтують пішохідну частину мосту, облаштують гідроізоляцію, замінять колесовідбійник, перильні огородження. Наприкінці відремонтують дорожнє покриття.

Довжина ділянки ремонтних робіт становить близько 140 м. Ремонтуватиме міст ТОВ «Шляховик-Т», замовником робіт є Залізнична районна адміністрація. Вартість робіт становитиме 9,5 млн грн.

Додамо, що аналогічні роботи з протилежного боку – в напрямку з вул. Городоцької на вул. Сяйво – провели кілька років тому. Міст на вул. Сяйво експлуатується ще з 70-х років і потребує поточного ремонту через свій технічний стан.

Завершити ремонт на мосту планують до середини осені.