В органах прокуратури працюють майже 490 прокурорів з інвалідністю

В органах прокуратури наразі працюють 484 прокурорів, які мають інвалідність. За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, більшість з них пройдуть перевірку дисциплінарної комісії. Про це генпрокурор повідомив у вівторок, 15 липня, на своїй фейсбук-сторінці.

Руслан Кравченко пояснив, що не має право одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності. Це можливо лише на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Тому генпрокурор скерував на КДКП 348 прокурорів, які нібито мають інвалідність.

«Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити “хрест” на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу [...]Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом», – наголосив Руслан Кравченко.

За словами Руслана Кравченка, він не скерував на перевірку дисциплінарної комісії 136 прокурорів з інвалідністю, які мають онкологічні захворювання, зазнали невідновних втрат для здоровʼя, або є інвалідами дитинства чи війни. Ще 41 прокурор, який нібито мав інвалідність, звільнився за власним бажанням.

Нагадаємо, скандал з фіктивними інвалідностями в прокурорів спалахнув на початку жовтня 2024 року. Тоді ДБР виявило у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи майже 6 млн доларів та колекцію коштовностей. Ще 100 тис. доларів слідчі знайшли у робочому кабінеті жінки та 2,5 млн доларів на закордонних рахунках.

Того ж місяця журналіст Юрій Бутусов повідомив, що керівниця МСЕК на Хмельниччині Тетяна Крупа допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам та їхнім близьким родичам. На тлі цієї інформації Офіс генерального прокурора повідомив, що розпочав службове розслідування в органах прокуратури. Вже 22 жовтня 2024 року тогочасний генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Станом на листопад 2024 року, за даними офісу генпрокурора, в органах прокуратури усіх рівнів працювали 523 прокурори, які мають інвалідність. Найбільша кількість прокурорів з інвалідністю була в прокуратурах Хмельницької (29%) та Черкаської областей (27%).

Зауважимо, що наявність I або II групи інвалідності надає прокурорам право отримувати пенсію розміром 60% від місячної заробітної плати. Для цього потрібно мати щонайменше 10 років стажу роботи у прокуратурі.