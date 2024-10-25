Звільнились шестеро керівників обласних та спеціалізованих прокуратур

Після скандалу щодо фіктивної інвалідності працівників органів прокуратури, шестеро керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення. Про це у п’ятницю, 25 жовтня, повідомили в Офісі генпрокурора.

Заяви на звільнення написали керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Зазначається, що всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.

«Триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у п’ятницю, 25 жовтня, відбулося перше засідання Комісії з добору кандидатів для заміщення вакантних керівних посад в органах прокуратури. Комісія має забезпечити прозорість призначення на посади. Члени комісії оцінюватимуть професійні якості та репутацію кандидатів.

Також Рада прокурорів підтримала внесення змін до закону «Про прокуратуру», що мають унеможливити отримання прокурорами пенсії та заробітної плати одночасно.

«Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи», – зазначили в Офісі генпрокурора.

Фіктивні інвалідності в органах прокуратури

На початку жовтня ДБР виявило у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи майже 6 млн доларів та колекцію коштовностей. Ще 100 тис. доларів слідчі знайшли у робочому кабінеті жінки та 2,5 млн доларів на закордонних рахунках.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що керівниця МСЕК на Хмельниччині Тетяна Крупа допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам та їхнім близьким родичам. На тлі цієї інформації Офіс генерального прокурора повідомив, що розпочав службове розслідування в органах прокуратури.

22 жовтня Володимир Зеленський провів засідання РНБО. За його результатами президент ввів у дію рішення про ліквідацію МСЕК. Того ж дня генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку.

Також стало відомо, що 64 посадовці обласних МСЕК отримали підозри у корупції. Крім того, вже скасували 4106 висновків про інвалідність, які призначали за допомогою підробних документів.

Крім того, 25 жовтня із керівництва Державної податкової служби звільнились 16 посадовців, які також нібито мали інвалідність.