Розвідники ліквідували росіян, які спеціалізувалися на БпЛА «Скат 350М»

У середу, 16 липня, на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області знищили двох російських операторів БпЛА «Скат 350М». Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Ранньої пори 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух – у повітря злетів зелений УАЗ 452», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що всередині автомобіля було двоє російських окупантів. Це були члени екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БпЛА «Скат 350М». Безпілотник росіяни використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.



«Обох російських операторів разом з БпЛА «Скат 350М», який вони перевозили в «буханці», знищено. ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата», – додали у дописі.

Нагадаємо, вночі 13 липня агент партизанського руху «АТЕШ» провів успішну диверсію та знищив автомобіль військовослужбовців підрозділу «Ахмат» у Маріуполі. Операцію з підриву провели вночі, коли росіяни перебували в будівлі.