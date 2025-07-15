Президент підписав закон про множинне громадянство

У вівторок, 15 липня, Володимир Зеленський підписав закон про запровадження інституту множинного громадянства. Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною», – зазначив Володимир Зеленський.

Законопроєкт про множинне громадянство ініціював Володимир Зеленський. Вперше президент вніс його до Верховної Ради у грудні 2021 року, однак через початок повномасштабного вторгнення депутати не розглянули документ.

Вдруге Зеленський вніс законопроєкт до ВР у січні 2024 року. 18 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства.

Згідно з документом громадяни України зможуть офіційно мати громадянство іншої країни, не втрачаючи українського, за умови, якщо ця країна входить до переліку, затвердженого урядом.

Водночас закон забороняє множинне громадянство з державою-агресором чи державою-окупантом, або країною, що не визнає територіальну цілісність та суверенітет України. Отримання російського паспорта може призвести до втрати українського громадянства, крім випадків примусового отримання чи автоматичної видачі.