Верховна Рада в середу, 18 червня, ухвалила в цілому законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Павло Фролов.

Законопроєкт підтримали 243 депутати, 19 проголосували проти, а 9 утримались.

Документ передбачає те, що громадяни України зможуть офіційно мати громадянство іншої країни, не втрачаючи українського, за умови, якщо ця країна входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів. При цьому, законопроєкт не визначає, як часто уряд може змінювати перелік таких країн.

Також передбачаються випадки дозволеного множинного громадянства, у разі:

одночасного набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів;

автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства, якщо він не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку іноземцями.

«Закон сприятиме збереженню звʼязків з мільйонами українців закордоном, яким не доведеться відмовлятись від українського паспорта, а також поверненню біженців, які покинули свої домівки через російську агресію», – написав Павло Фролов.

Водночас множинне громадянство з державою-агресором чи державою-окупантом, або такою, що не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, заборонено. Наявність російського паспорта є підставою для втрати українського громадянства, окрім випадків примусового отримання чи автоматичної видачі.

Для іноземців передбачено такі зміни:

особи українського походження зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою;

запроваджується новий порядок набуття громадянства для осіб без українських коренів;

іноземці матимуть право ставати громадянами України без відмови від іншого громадянства, за винятком громадянства країни-агресора;

спрощується процедура отримання громадянства для іноземців, які служать у Збройних силах України;

громадянство України надаватиметься особам, які зазнають політичних переслідувань у своїх країнах.

Для всіх категорій діятиме правило: особа, яка має інше громадянство, але є громадянином України, на території України визнається виключно громадянином України.

для отримання громадянства України необхідно буде скласти іспити з Конституції України, історії України та української мови. При цьому множинне громадянство не дозволятиметься державним службовцям і суддям.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо запровадження в Україні інституту множинного громадянства. Він заявив, що цей законопроєкт передбачає отримання громадянства України для всіх етнічних українців та їхніх нащадків із різних країн світу. При цьому отримати українське громадянство не зможуть росіяни.

У грудні 2021 року Володимир Зеленський вже вносив законопроєкт про множинне громадянство до Верховної Ради. Однак через початок повномасштабного вторгнення РФ законопроєкт №6368 так і не розглянули депутати.