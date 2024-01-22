Законопроект приурочений до Дня Соборності України

Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроект щодо запровадження в Україні інституту множинного громадянства. Про це повідомив у понеділок, 22 січня, Володимир Зеленський у зверненні, приуроченому Дню Соборності України.

«Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, законопроект передбачає отримання громадянства України для всіх етнічних українців та їхніх нащадків із різних країн світу. Водночас отримати українське громадянство не зможуть росіяни.

«Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я – українець», – сказав Володимир Зеленський.

Відповідний законопроект про множинне громадянство Володимир Зеленський планує внести 22 січня 2024 року.