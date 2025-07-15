Площа пожежі становить близько 900 кв м

У вівторок, 15 липня, у місті Радехів на Львівщині сталася масштабна пожежа в місцевому супермаркеті «Софія».

Як повідомили в ДСНС Львівщини, близько 15:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Львівській, 54 у Радехові. За цією адресою розташований супермаркет «Софія».

«Займання виникло на даху будівлі. До місця події було направлено рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику. Орієнтовна площа пожежі 900 м2», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в Радехові

Пожежу гасили близько 40 хвилин, залучали 41 рятувальника та 10 одиниць спецтехніки. Обійшлося без постраждалих. Причини займання наразі встановлюють фахівці.