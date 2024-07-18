Джо Байден хворіє на коронавірус щонайменше втретє

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус після однієї з важливих передвиборчих подій у Лас-Вегасі. 81-річний президент отримав першу дозу противірусного засобу та самоізолюється, повідомило у четвер, 18 липня, CNN із посиланням на Білий дім.

За даними пресслужби Білого дому, 17 липня, після першої зустрічі на щорічній конференції UnidosUS з прав захисту латиноамериканського населення Байден відчув симптоми коронавірусу – нежить, кашель та загальне нездужання. Через хворобу Джо Байден не прийшов на одну з зустрічей конференції, на якій його чекали півтори години.

За словами керівників передвиборчої компанії Байдена Джен О'Меллі Діллон і Джулі Чавес Родрігес, президент США почувається добре та вже очікує на повернення до політичних зустрічей. В аеропорту Лас-Вегаса, дорогою до свого будинку у штаті Делавер, де він буде самоізолюватися, Байден заявив, що почувається добре, втім, вже дорогою до свого дому президент написав в Х «Я хворий».

Зазначається, що Байден вже отримав першу дозу противірусного препарату Paxlovid. У Білому домі пообіцяли надавати регулярні оновлення щодо стану американського президента.

До слова, раніше і Байден, і його конкурент на президентських виборах Дональд Трамп хворіли на ковід – чинний президент США у 2022 році, а колишній – у 2020 році. Байден отримав кілька ревакцинацій від коронавірусу, останній раз у вересні 2023 року.