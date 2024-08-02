Гарріс стане другою жінкою-кандидаткою у президенти від великої партії після Гілларі Клінтон у 2016 році

59-річна віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала необхідну кількість голосів делегатів від Демократичної партії, щоб стати кандидатом у президенти США від демократів і першою темношкірою жінкою на чолі великого партійного списку. Про це повідомило агентство Reuters 2 серпня.

Зазначається, що з першого по п’яте серпня понад чотири тисячі делегатів могли проголосувати за свого кандидата, проте жоден інший демократичний кандидат не кинув виклик Гарріс. Політикиня уже залучилася підтримкою 3923 делегатів.

«Я маю честь бути кандидатом від Демократичної партії на пост президента Сполучених Штатів. Наступного тижня я офіційно прийму номінацію», — повідомила Камала Гарріс у X [Twitter].

Зазначимо, раніше демократи обіцяли висунути свого кандидата в президенти до 7 серпня. Національний з'їзд Демократичної партії, де формально затвердять кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США, має розпочатися 19 серпня в Чикаго.

Що відомо про вибори у США

Нагадаємо, 21 липня 81-річний чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів та підтримав кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс як свою заміну.

22 липня 59-річна Камала Гарріс заявила про свою готовність взяти участь у президентських виборах у США. Її кандидатуру підтримали голови Демократичної партії в усіх 50 американських штатах.

25 липня Камала Гарріс офіційно підтвердила свою кандидатуру на пост президента. Політикиня лише за липень зібрала 310 млн доларів пожертв на свою передвиборчу кампанію, що вдвічі більше ніж отримав її опонент – республіканець Дональд Трамп з майже 139 млн доларів. Президентські вибори у США заплановані на листопад 2024 року.

ZAXID.NET зібрав всі головні факти з біографії кандидатки на пост президента США Камали Гарріс та проаналізував її шанси на перемогу. Більше подробиць за посиланням.