Камала Гарріс братиме участь у президентських виборах у США

Членкиня Демократичної партії, віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс заявила, що готова взяти участь у президентських виборах після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Про це у понеділок, 22 липня, пише «Європейська правда» із посиланням на The Hill.

«Для мене честь отримати підтримку з боку президента, і я планую заслужити та виграти номінацію… Я зроблю усе, що у моїх силах, щоб об’єднати Демократичну партію та нашу країну для перемоги над Дональдом Трампом з його радикальною програмою Project 2025 … У нас 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися і разом ми переможемо», – заявила Гарріс.

Крім того, офіційну сторінку кампанії Джо Байдена у соцмережі X BidenHQ вже перейменували на KamalaHQ.

Як пише Reuters, кандидатуру Камали Гарріс підтримали голови Демократичної партії в усіх 50 американських штатах. Водночас колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та експрезидент США Барак Обама не висловлювали свою підтримку, хоча схвалили рішення Джо Байдена зняти свою кандидатуру.

Крім того, за даними Politico, на передвиборчу кампанію Камали Гарріс шанувальники Демократичної партії США вже зібрали більше 46 млн доларів. Президентські вибори у США мають розпочатися у листопаді 2024 року.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в неділю, 21 липня, чинний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів.