59-річна Камала Гарріс змагатиметься за пост президента США

У четвер, 25 липня, віцепрезидентка США, членкиня Демократичної партії 59-річна Камала Гарріс офіційно підтвердила свою кандидатуру на пост президента. Про це політикиня повідомила на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Мене звати Камала Гарріс, я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів», – йдеться у повідомленні політикині.

Також Камала Гарріс опублікувала перше відео своєї передвиборчої кампанії. У ролику вона закликає американців обрати «свободу». Також політикиня критикує свого конкурента Дональда Трампа, наголошуючи на його проблемах із законом.

«На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу. Страху. Ненависті. Але ми. Ми обираємо щось інше; ми обираємо свободу», – йдеться у відео.

Зазначимо, що згідно з результатами опитування, яке замовив телеканал CNN, Дональд Трамп та Камала Гарріс мають майже однакову підтримку з боку виборців. Перевагу Дональду Трампу надають 49% зареєстрованих виборців, Камалі Гарріс – 46%.

Водночас опитування Reuters та Ipsos показало, що Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа на 2%. Згідно з опитуванням, кандидатку від Демократичної партії підтримують 44% виборців, а Дональда Трампа – 42%.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, чинний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів та підтримав кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс від Демократичної партії.

Своєю чергою, Камала Гарріс заявила про готовність взяти участь у президентських виборах у США. Крім того, її кандидатуру підтримали голови Демократичної партії в усіх 50 американських штатах. Президентські вибори у США мають розпочатися у листопаді 2024 року.

ZAXID.NET зібрав всі головні факти з біографії кандидатки на пост президента США Камали Гарріс та проаналізував її шанси на перемогу. Читайте подробиці за посиланням.