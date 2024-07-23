Камала Гарріс замінила Байдена у президентських гонках

Джо Байден 21 липня 2024 року офіційно оголосив про те, що виходить із передвиборчих перегонів та не буде повторно боротись за місце президента США. Натомість він закликав підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку на майбутніх виборах у листопаді 2024 року. Гарріс 22 липня погодилась на цю пропозицію і тепер стає головною фавориткою від Демократичної партії США та водночас конкуренткою для скандального Дональда Трампа.

Хто така Камала Гарріс, що вона казала про Україну та які у неї шанси на перемогу – читайте на ZAXID.NET.

Біографія Камали Гарріс: головне

Віцепрезидентці Камалі Гарріс зараз 59 років. На офіційному сайті Білого дому вказують, що вона народилась 20 жовтня 1964 року у Каліфорнії в місті Окленд. Політикиня має індійсько-ямайське походження: її батьк – вчені-мігранти. Мати приїхала з Індії у США у 19 років та була науковецею з раку молочної залози. Батько – уродженець Ямайки, який працював професором економіки в Стенфордському університеті. Також Гарріс має рідну сестру Маю.

Камала Гарріс у дитинстві (фото Penguin Random House)

Віцепрезидентка Гарріс закінчила Говардський університет, а згодом юридичний коледж Гастінгса при престижному Каліфорнійському університеті. Спочатку Гарріс отримала диплом бакалавра з політології та економіки, а потім здобула звання докторки юридичних наук.

Гарріс працювала заступницею окружного прокурора в окрузі Аламеда, штат Каліфорнія, від 1990 до 1998 року. 2000 року стала начальницею відділу послуг для сім'ї і дітей в офісі міського прокурора Сан-Франциско. У 2003 році вона перемогла на виборах прокурора міста й округу Сан-Франциско, у 2010 році – у виборах генерального прокурора Каліфорнії. З січня 2017 до січня 2021 року Камала Гарріс була сенаторкою від Каліфорнії, після чого стала віцепрезиденткою США.

У 2014 році політикиня вийшла заміж за адвоката Дугласа Емхоффа. Відомо, що у подружжя є діти Елла та Коул. Згідно з даними Forbes, у сім'ї є три будинки (в Лос-Анджелесі, Вашингтоні й Сан-Франциско). Приблизна вартість цих активів становить майже 6 мільйонів доларів.

Камала Гарріс про Україну

У виданні Politico та інших західних ЗМІ впевнено пишуть, що віцепрезидентка Камала Гарріс, як і президент США Джо Байден, є прихильницею надання Україні допомоги у боротьбі проти російських загарбників та продовжить політику нинішньої адміністрації США щодо російсько-української війни.

Гарріс ще за 2 місяці до початку повномасштабної війни (у грудні 2021 року) зробила свої перші заяви про новий напад Росії на Україну – в інтерв’ю CBS News. Тоді віцепрезидентка США попередила про наслідки для кремлівського диктатора Володимира Путіна, якщо армія Росії таки наважиться на масштабний наступ.

«Росія не має зазіхати на суверенітет України. Ми повинні відстоювати і відстоюємо її територіальну цілісність. Ми співпрацюємо з нашими союзниками в цьому питанні, і дуже чітко дали зрозуміти, що готові застосувати небачені санкції», – підкреслила вона.

За кілька днів до початку великого наступу Росії на територію України Гарріс повторила свої слова на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбувалась 19 лютого 2022 року. Там Гарріс теж пригрозила Москві економічним покаранням, однак це тоді не зупинило Кремль.

Володимир Зеленський та Камала Гарріс (фото Офісу Президента)

Уже про початок великої війни в Україні Камала Гарріс висловилась у березні 2022 року. Саме 7 березня у політикині з’явився допис у соцмережі X з підтримкою українців. «Увага всього світу наразі прикута до українців. Вони борються не лише за захист своїх домівок і сімей, а й за захист своєї демократії, свободи, суверенітету та територіальної цілісності. І вони переможуть», – писала віцепрезидентка.

Упродовж усього періоду повномасштабного наступу Росії в Україну Гарріс неодноразово коментувала хід війни. Одна з останніх заяв пролунала на Глобальному саміті миру у Швейцарії, який проходив у червні 2024 року.

«Президент Джо Байден і я продовжимо підтримувати Україну та продовжимо змушувати Росію платити. Ми продовжимо працювати на досягнення справедливого й міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН і волі народу України», – заявила політикиня.

Шанси на перемогу у виборах

У Камали Гарріс залишається понад 100 днів, аби переконати американських виборців обрати саме її новою президенткою США. Ще до того, як Джо Байден оголосив про своє рішення не балотуватись у президенти, видання The New York Times попереджало про підступні плани інформаційної атаки команди Дональда Трампа на віцепрезидентку країни на випадок, якщо Джо Байден усе ж відмовиться від виборчих перегонів. СNN теж пише про початок потужної політичної атаки Трампа на Гарріс.

У тому ж СNN також констатують, що результати опитування виборців щодо двох кандидатів майже однакові. За шістьма останніми опитуваннями, які опублікували у понеділок, 22 липня, Трамп має 48% підтримки, а Гарріс – 47%. Цікаво зазначити, що всі опитування проводились після дебатів Байдена та Трампа, і лише одне – опитування CBS/YouGov – було проведено після замаху на Трампа 13 липня. Тому опитування виборців поки не показують явної переваги Трампа чи Камали Гарріс на виборах у США.

У Трампа з'явився новий конкурент (фото AP)

Що говорить Трамп про опонентку

Сам Трамп уже у своїй манері відреагував на нову конкурентку на виборах. Кандидат у президенти США від Республіканської партії вважає, що перемогти на виборах Гарріс йому буде легше, аніж Байдена. В інтерв’ю New York Post республіканець узагалі назвав свою опонентку «злою і дурною» і сказав, що має лише ці два слова для опису Гарріс.

Водночас видання Wall Street Journal повідомило, що Трамп, який зараз критикує Гарріс, раніше її всіляко підтримував грошима. До прикладу, республіканець здійснював фінансові пожертвування під час передвиборчої кампанії Камали Гарріс, коли вона балотувалася на посаду генеральної прокурорки Каліфорнії ще у 2011 та 2013 роках.

Думки експертів

Станом на зараз уже чимало аналітиків та політологів дають свої прогнози щодо гарячого протистояння між Трампом та Гарріс. Політичні експерти по-різному оцінюють шанси віцепрезидентки у поєдинку з одіозним суперником. Наприклад, у виданні Reuters вважають, що Демократична партія США йде на певну історичну авантюру, наважуючись виставити своїм кандидатом чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс замість Джо Байдена. Проте є всі шанси, що цей ризик може себе виправдати.

«Чи буде проблемою її раса та стать? Абсолютно», – наголошує Латоша Браун, політична консультантка і співзасновниця Black Lives Matter Fund.

У матеріалі Politico аналітики стверджують, що Гарріс у разі перемоги на виборах вступить на посаду з досвідом у зовнішній політиці, накопиченим під час її роботи сенатором у період президентства Дональда Трампа, а також перебуванням на посаді віцепрезидентки під керівництвом Джо Байдена.

Проте з твердженням про хорошу зовнішню політику Гарріс не погоджуються німецькі ЗМІ та навіть називають це «слабким місцем» кандидатки у президенти. У Німеччині згадують висловлювання віцепрезидентки про НАТО, Україну та Ізраїль. Гарріс закидають те, що вона коментувала право на аборт, расизм, міграцію, зміну клімату, а із зовнішньої політики згадала лише війну в Секторі Гази.

«У зовнішній політиці у Гарріс значно менше знань і досвіду, ніж у Джо Байдена, який на постах сенатора та віцепрезидента десятиліттями займався зовнішньою політикою – на відміну від сенатора та віцепрезидента Гарріс», – міркують у газеті Tagesspiegel.

Заяви Гарріс про війну в Ізраїлі

Одна з гучних заяв Камали Гарріс, яку їй часто згадують, стосується війни в Ізраїлі. У березні 2024 року віцепрезидентка США прямо звинуватила ізраїльську державу у недостатності зусиль для покращення гуманітарної ситуації у Секторі Газі. Тоді політикиня закликала до негайного припинення вогню та навіть окремо зверталась до ХАМАС. Гарріс просила палестинських бойовиків піти на угоду і звільнити всіх заручників в обмін на шеститижневе припинення бойових дій, писало видання The Guardian.

Заява Гарріс якраз пролунала на фоні сильного тиску на адміністрацію президента Джо Байдена. Тоді її слова здивували частину світу та стали найбільш жорстким докором Ізраїлю з боку американських високопосадовців.



«Люди в Газі голодують. Умови нелюдські, і наша людяність змушує нас діяти», – наголошувала віцепрезидентка під час заходу на 59 річницю Кривавої неділі в Алабамі. Гарріс також казала, що уряд Ізраїлю має зробити набагато більше для того, аби збільшилась кількість гуманітарної допомоги та цьому не має бути «жодних виправдань».