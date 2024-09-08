Володимир Зеленський пообіцяв представити план миру в Україні Джо Байдену та двом кандидатам у президенти США

Володимир Зеленський розповів, що Україна співпрацює з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки. За словами президента, план миру, розроблений Україною, представлять і чинному президенту США Джо Байдену, а також двом кандидатам на цей пост – Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення у неділю, 8 вересня.

Президент розповів, що зустрівся із делегацією Конгресу США під час форуму «Амброзетті» в Італії.

«Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки Президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у Президенти – Трампу та Гарріс», – повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський розповів, що зараз головне завдання – максимально зміцнити позиції України та захистити українців від російського терору. Також президент зауважив необхідність надати українським військовим більше можливостей нашим воїнам на фронті.

«Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил. Я дякую кожній бригаді, кожному підрозділу, які справді стійко тримають позиції», – сказав президент України.

Нагадаємо, 15-16 червня у швейцарському містечку Бюргеншток відбувався Глобальний саміт миру, в якому взяли участь 101 держава та міжнародні організації. На Саміт запросили усі країни світу, окрім Росії. Перед цим Володимир Зеленський озвучував три ключові теми, на яких планувала зосередитися Україна на Саміті миру: енергетична та ядерна безпека, питання вільного судноплавства, а також обмін полоненими всіма полоненими та повернення депортованих Росією дітей.

За підсумками Першого саміту миру 78 країн та чотири міжнародні організації підписали спільне комюніке про основи миру в Україні, озвучені Володимиром Зеленським.

16 червня Офіс президента оприлюднив текст комюніке за підсумками Саміту миру у Швейцарії.