Передбачається, що Тім Волц працюватиме на благо робітничих сімей у випадку перемоги Гарріс

Кандидатка на посаду президента США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала свого кандидата на пост віцепрезидента. Ним став губернатор Міннесоти Тім Волц, повідомила Гарріс у X [Twitter] у вівторок, 6 серпня.

«Будучи губернатором, тренером, учителем і ветераном, він допомагає таким робітничим сім’ям, як його. Чудово мати його в команді. Тепер беремося до роботи», — написала Гарріс.

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.



As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.



It's great to have him on the team.



Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024

Своєю чергою Тім Волц заявив, що це «честь всього життя» приєднатися до президентської кампанії Камали Гарріс.

60-річний Тім Волц – колишній вчитель та офіцер Національної гвардії США у відставці. Волц 12 років був членом Палати представників Конгресу США, а з 2019 року – губернатором Міннесоти. Імовірний віцепрезидент США відомий своєю прогресивною програмою, у тому числі своєю позицією щодо репродуктивних прав і зміни клімату. Нещодавно губернатор Міннесоти назвав Дональда Трампа і його кандидата на посаду віцепрезидента Джей Ді Венса, який є сенатором від штату Огайо, «дивними чуваками».

Як пише Forbes, у квітні 2022 року Волц підписав законопроєкт про припинення інвестицій та контрактів Міннесоти у Росії та Білорусі. А у квітні 2023 року Тім Волц разом із двопартійною групою губернаторів мав телефонний дзвінок з президентом Володимиром Зеленським. Волц запевнив, що «Міннесота стоїть з Україною». За словами губернатора, Міннесота стала домом для багатьох українських родин, і штат «продовжуватиме вітати та підтримувати українських біженців».

Цьогоріч у лютому Волц відвідав посольство України в США та зустрівся з амбасадоркою Оксаною Маркаровою. Тоді Міннесота та Чернігівська область уклали офіційне партнерство між державним, приватним та академічним секторами.

Вибори у США

Нагадаємо, 5 листопада 2024 року відбудуться 60-ті вибори президента США. Основними кандидатами на пост глави Білого дому є представник від Республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп і представниця від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс. Остання заявила про свою готовність взяти участь у президентських виборах у США після того, як чинний президент Джо Байден офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів.

25 липня Камала Гарріс офіційно підтвердила свою кандидатуру на пост президента. Політикиня лише за липень зібрала 310 млн доларів пожертв на свою передвиборчу кампанію, що вдвічі більше ніж отримав її опонент – республіканець Дональд Трамп з майже 139 млн доларів.

2 серпня 59-річна віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала необхідну кількість голосів делегатів від Демократичної партії, щоб стати кандидатом у президенти США від демократів. Очікується, що кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США затвердять на національному з'їзді Демократичної партії, який має розпочатися 19 серпня в Чикаго. Гарріс і Волц змагатимуться з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом і його напарником Джей Ді Венсом.