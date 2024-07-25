Джо Байден учетверте звернувся до нації

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден вперше звернувся до нації з Овального кабінету після зняття своєї кандидатури на президентських виборах. У вечірньому зверненні, яке транслювало CNN 24 липня, Байден розповів, чому вийшов з передвиборчих перегонів та окреслив майбутній курс Америки.

Джо Байден заявив, що відмовився від участі у виборах, оскільки «настав час для молодших голосів». За словами президента США, Демократичній партії необідно об’єднатися для продовження захисту демократії.

«Я вважав, що мій послужний список на посаді президента, що моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього країни давали підставу для другого президентського терміну, але ніщо не має стати на шляху збереження нашої демократії. Найкращий шлях уперед – передати естафету новому поколінню, це найкращий спосіб об’єднати нашу країну», – повідомив Джо Байден.

Президент додав, що США наразі перебувають на роздоріжжі та потребує лідера, який буде здатний об’єднати націю. Крім того, Байден нагадав про досягнення США за три роки його президентства, підкресливши, що вперше у ХХІ столітті країна не воювала, при цьому вставши на захист України в її боротьбу проти російської агресії.

Джозеф Байден також озвучив пріоритети на пів року, які залишилися до кінця його президентського терміну. Серед них:

Продовження роботи над зупиненням Владіміра Путіна;

робота над припиненням війни у Секторі Гази;

робота над посиленням та гуртуванням країн НАТО;

розвиток економіки та зниження витрат для «працьовитих сімей»;

боротьба з екстремізмом на ґрунті ненависті;

захист права голосу та права вибору.

Крім того, Джо Байден згадав імовірну кандидатку у президенти від демократів Камалу Гарріс, яку він підтримав після свого рішення покинути передвиборчі перегони. За словами Байдена, віцепрезидентка США є «досвідчено, сильною та здібною» політикинею.

Нагадаємо, 21 липня Байден офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів, підтримавши кандидатуру 59-річної експрокурорки Камали Гарріс. Згідно з останніми національними опитуваннями в США, Гарріс вже обігнала її конкурента, експрезидента-республіканця Дональда Трампа, показавши 44% підтримки виборців проти 41%.