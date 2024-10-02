Джей Ді Венс (ліворуч) та Тім Волц провели дебати

У Нью-Йорку на телеканалі CBS News відбулись дебати між кандидатами на пост віцепрезидента Сполучених Штатів Америки – Тімом Волцом від Демократичної партії та республіканцем Джей Ді Венсом.

Дебати між Тімом Волцом та Джей Ді Венсом тривали 90 хвилин, протягом яких політики відповідали на запитання ведучих. Демократ та республіканець обговорили загострення на Близькому Сході, економіку, нелегальну міграцію, право жінок на аборт тощо. Як зазначає ВВС, ці теми є традиційними для політичних дебатів. Прикметно, що ведучі не задавали політикам питання про Україну, своєю чергою кандидати також її не обговорювали.

Першою темою для обговорення стала ескалація на Близькому Сході. Демократ Тім Волц заявив, що Дональд Трамп не допоможе наблизити мир. Своєю чергою Джей Ді Венс стверджував, що Дональд Трамп «зробив би світ безпечнішим». Однак жоден із кандидатів не надав відповіді на запитання, чи підтримали б вони попереджувальний удар Ізраїлю по Ірану, перебуваючи у Білому домі.

ВВС зазначає, що жваву дискусію викликало питання права жінок на аборт. Джей Ді Венс заявив, що вважає, що це питання слід залишити на розсуд окремих штатів, тоді як Тім Волц заявив, що федеральне право на аборт має бути відновлено.

Під час обговорення питання нелегальної міграції кандидат від республіканців звинуватив чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс у зростанні рівня злочинності, яку, на думку Джей Ді Венса, спричинили мігранти. Він також заявив, що необхідно відновити будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Водночас Тім Волц зауважив, що для вирішення міграційного питання необхідно розробити справедливий законопроєкт. На думку демократа, над ним мають працювати обидві партії.

Як зазначає CNN, думки глядачів розділилися. Згідно з опитуванням, яке проводило SSRS, Джей Ді Венсу надали перевагу 51% виборців, водночас 49% глядачів, вважають, що Тім Волц виступив краще.

Старша дослідниця Інституту Брукінгса Ілейн Кеймарк зауважила, що ані Джей Ді Венс, ані Тім Волц не мають значної переваги, що робить конкуренцію на цих виборах більш запеклою, пише «Голос Америки».