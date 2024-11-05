Селище Діксвілл-Нотч першим оголошує свої результати у день виборів

У Сполучених Штатах у вівторок, 5 листопада, розпочалися вибори президента. Відомі перші результати з поселення Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир. Про це пише CNN.

Діксвілл-Нотч розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу. Виборчу дільницю в селищі відкрили і закрили одразу після опівночі. Це є традицією мешканців ще з 1960 року. Після кожного голосування тут голоси рахують і відразу ж оголошують результати на кілька годин раніше, ніж в інших штатах США.

Видання пише, що проголосували у селищі четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс і Дональд Трамп набрали по три голоси.

У 2020 році виборці селища одностайно проголосували за Джо Байдена, а у 2016 році чотири з семи голосів отримала Гілларі Клінтон.

Вибори президента у США

4 листопада стало відомо, що понад 75 мільйонів американців вже достроково віддали свої голоси. Як повідомляло видання Axios, це майже половина з тих, хто загалом голосував на попередніх виборах, що свідчить про зростаючу популярність цього способу голосування та голосування поштою.

За декілька днів до виборів соціологічна компанія Великої Британії Focaldata провела масштабне опитування серед американців. За даними соціологів, на виборах у США переможе кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс.